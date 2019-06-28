Порту-Алегри, , 07:31 — REGNUM

Сборная Бразилии одержала победу над командой Парагвая в четвертьфинале Кубка Америки. Основное время матча завершилось со счётом 0:0, победу бразильцам принесла серия послематчевых пенальти — 4:3.

Отметим, что с 58-й минуты матча парагвайские футболисты играли в меньшинстве после удаления защитника Фабиана Бальбуэны.

В составе сборной Бразилии послематчевые пенальти реализовали Виллиан, Маркиньос, Филиппе Коутиньо и Габриэл Жезус. В составе парагвайской команды с «точки» забили Мигель Альмирон, Бруно Вальдес и Хуан Рохас.

Таким образом, сборная Бразилии прошла в полуфинал Кубка Америки.

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