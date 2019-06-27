Мадрид, , 16:16 — REGNUM

Недавно сообщалось, что «матрасники» сделали предложение «Бенфике» по Фелишу в размере €120 млн. Сегодня руководство «орлов» подтвердило, что получило запрос.

Вероятно, такое вложение связано с очень вероятным уходом лидера «Атлетико» Антуана Гризманна в «Барселону» примерно за ту же сумму, за которую мадридцы собираются выкупить контракт португальского полузащитника.

В прошедшем сезоне Жоао Фелиш наколотил 15 мячей и отдал 9 голевых передач в Примере. А также заработал 3+1 по системе гол+пас в 6-ти матчах Лиги Европы 2018/19.

По оценкам transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет €70 млн. Однако ранее «Бенфика» отклонила предложение «Реала» в размере €80 млн.

Однако, несмотря на то, что изначально футболист выступал на позиции атакующего полузащитника, Фелиш удачнее всего проявил себя в качестве форварда, забив 16 голов и отдав 7 голевых в 24-х матчах во всех турнирах и заработав оценку 7,68 (whoscored).

Сильными сторонами футболиста можно выделить количество ключевых передач за игру — 1,1. Самое же слабое качество — низкий процент точных передач, который равняется 75,4%.