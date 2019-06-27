Нальчик, , 16:14 — REGNUM

В Кабардино-Балкарии пройдет массовое восхождение на Эльбрус — «Эльбрусиада 2019». Альпинисты из России и стран зарубежья совершат подъем на самую высокую вершину Европы. Мероприятие откроется 28 июня на поляне Азау, а само восхождение начнется на следующий день. В нем будут участвовать около 50 человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Эльбрусского района.

В Эльбрусиаде примут участие как новички, так и ведущие гиды России. Под их руководством начинающие альпинисты смогут совершить свое первое восхождение на знаковую для всех спортсменов вершину.

Опытные альпинисты во время похода передадут им свой опыт и обучат способам безопасных горных восхождений. Руководителем проекта выступит мастер спорта международного класса по альпинизму, трижды совершивший подъем на Эверест Иван Душарин.

Организовано мероприятие Федерацией альпинизма России, МЧС РФ, при участии министерства спорта Кабардино-Балкарии и администрации Эльбрусского района.

Стоит отметить, что «Эльбрусиада» стала уже традиционной акцией. На протяжении нескольких десятков лет группы начинающих и опытных альпинистов, отдавая дань альпинистской истории времен СССР, совершают массовые восхождения на высоту 5100 м над уровнем моря.

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