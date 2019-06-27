Мадрид, , 15:47 — REGNUM

Мадридский «Атлетико» заинтересован в переходе полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса. Об этом сообщает Football Espana.

По информации издания, «Атлетико» рассматривает вариант с приглашением Родригеса в летнее межсезонье.

Ранее сообщалось, что «Наполи» выразил готовность взять Хамеса в аренду, однако «Реал» ответил отказом, поскольку хочет продать игрока.

Напомним, с 2017 года Хамес играл в мюнхенской «Баварии» на правах аренды.

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