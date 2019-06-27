Минск, , 15:41 — REGNUM

Российская спортсменка Юлия Зыкова стала победительницей Европейских игр в Минске в стрельбе из пневматической винтовки.

Зыкова победила в стрельбе с 50 метров из трёх положений. В финале она показала результат 459,6 балла.

Серебряную медаль выиграла чешская спортсменка Никола Мазурова с результатом 453,9 балла. Замкнула тройку ещё одна представительница России Полина Хорошева (444,0 балла).

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