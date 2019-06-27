Канберра, , 15:31 — REGNUM

Австралия и Индонезия подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Федерация футбола Австралии и руководство индонезийского футбола провели переговоры по поводу возможности проведения мундиаля. При этом Индонезия согласилась на предложение австралийцев.

Напомним, чемпионат мира 2022 года пройдёт в Катаре. В 2026 году мундиаль примут США, Канада и Мексика. Место проведения турнира 2030 года ещё не определено.

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