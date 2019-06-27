Брешиа, Италия, , 14:32 — REGNUM

Итальянский нападающий Марио Балотелли, выступающий за французский «Марсель», тренируется с «Брешией». Об этом сообщает MadeInFOOT.

Отмечается, что Балотелли тренировался вместе с «Брешией», поскольку клуб намерен заключить контракт с форвардом.

При этом контракт Балотелли с «Марселем» заканчивается 30 июня, поэтому он может перейти в другой клуб на правах свободного агента.

Напомним, в январе 2019 года Балотелли перешёл в «Марсель» из «Ниццы». В минувшем сезоне он сыграл в общей сложности в 25 матчах чемпионата Франции, в которых забил восемь голов.

Читайте также: Балотелли получил дисквалификацию на четыре матча