Санкт-Петербург, , 14:08 — REGNUM

«Зенит» достиг договорённости с «Уралом» о переходе нападающего Андрея Панюкова в екатеринбургский клуб. Об этом 27 июня сообщается на сайте «Зенита».

Согласно условиям соглашения, «Зенит» сохраняет за собой приоритетное право обратного выкупа футболиста.

Панюков ранее играл за «Динамо», «Химки», нальчикский «Спартак», «Балтику», литовский «Атлантас», французский «Аяччо» и португальскую «Брагу».

В «Зените» Панюков играл с лета 2017 года. Сезон 2018/19 он провёл на правах аренды в «Урале».

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