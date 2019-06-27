Ливерпуль, Великобритания, , 13:59 — REGNUM

«Ливерпуль» объявил о переходе защитника Сеппа ван ден Берга из голландского клуба «ПЕК Зволле». Об этом сообщается на сайте английского клуба.

Отмечается, что «Ливерпуль» достиг соглашения с голландским клубом, после чего согласовал условия долгосрочного контракта с 17-летним футболистом.

В прошедшем сезоне ван ден Берг сыграл в 15 матчах чемпионата Нидерландов, в которых не отметился результативными действиями.

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