Москва, , 13:19 — REGNUM

Московское «Динамо» продлило контракт с нападающим Вадимом Шипачёвым. Об этом 27 июня сообщается на сайте хоккейного клуба.

Отмечается, что клуб подписал с форвардом новое соглашение, которое рассчитано до 30 апреля 2021 года. Ранее контракт игрока действовал до конца сезона 2019/20.

В сезоне 2018/19 Шипачёв установил рекорд по результативности за историю клуба. На его счету 72 матча и 76 (21+55) набранных очков.

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