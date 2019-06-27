Джакарта, , 12:47 — REGNUM

Генеральный председатель индонезийской ассоциации бадминтона и министр-координатор по вопросам политики, права, безопасности Индонезии Виранто заявил, что Куба выразила желание тренировать спортсменов по бадминтону в Индонезии в преддверии Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония), сообщает Antaranews.

Посол Кубы в Индонезии Нирсия Кастро Гевара встретилась с Виранто в офисе министерства по вопросам политики и безопасности в Джакарте, чтобы обсудить с политиком возможности спортсменов с Кубы, которые хотят тренироваться и обучаться игре в бадминтон в Индонезии.

Стороны договорились, что спортсмены с Кубы остановятся в Индонезии для тренировок. Виранто также поручил главе отдела развития индонезийской ассоциации бадминтона Суси Сусанти рассмотреть технические аспекты сотрудничества с Кубой.

В Индонезии очень любят играть в бадминтон. Индонезийские спортсмены считаются одними из сильнейших. Особенно Индонезия славится успехами в парном разряде у мужчин.

Напомним, летом 2018 года председатель совета национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов заявил, что ведет переговоры с министерством спорта Индонезии о привлечении индонезийских тренеров по игре в бадминтон для работы с российскими спортсменами.