Минск, , 12:42 — REGNUM

Российские гребцы одержали победу в соревнованиях байдарок-четвёрок на Европейских играх в Минске.

Команда в составе Артёма Кузахметова, Александра Сергеева, Олега Гусева и Виталия Ершова выиграла золото, показав результат 1.32,376.

Второе место заняли спортсмены из Германии, результат которых составил 1.32,541. Замкнули тройку представители Словакии (1.33,721).

Сборная России возглавляет общекомандный медальный зачёт, имея в активе 64 награды (29 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых).

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