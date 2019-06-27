Манчестер, Великобритания, , 12:16 — REGNUM

Полузащитник мадридского «Реала» Иско может перейти в «Манчестер Сити». Об этом сообщает Marca.

По информации издания, «Манчестер Сити» ищет замену полузащитнику Давиду Сильве, который планирует покинуть клуб после завершения сезона 2018/19.

Читайте также: Полузащитник Давид Сильва покинет «Манчестер Сити» после сезона 2019/20

В прошедшем сезоне Иско сыграл в 37 матчах за «Реал», в которых забил шесть голов и сделал одну голевую передачу. Его контракт с мадридским клубом действует до 2021 года.

Читайте также: СМИ: «Ювентус» намеревается купить хавбека «Реала» Иско за 85 млн евро