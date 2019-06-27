Лилль, Франция, , 12:12 — REGNUM

Нападающий ПСЖ и сборной США Тимоти Веа перейдёт в «Лилль». Об этом сообщает RMC Sport.

Отмечается, что Веа согласовал контракт с «Лиллем» на пять лет. Сумма трансфера может составить от €7 до 10 млн.

В январе ПСЖ отдал Веа в аренду в шотландский «Селтик». Он сыграл в 11 матчах чемпионата Шотландии, в которых забил три гола и отметился одной результативной передачей.

Добавим, что Тимоти Веа является сыном знаменитого футболиста, лучшего игрока мира 1995 года и нынешнего президента Либерии Джорджа Веа.

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