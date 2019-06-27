Лондон, , 12:06 — REGNUM

Спортсменка из Казахстана Елена Рыбакина вышла в третий круг квалификации теннисного турнира «Уимблдон» в Лондоне, сообщили 27 июня в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

Казахстанская теннисистка оказалась сильнее Ришель Хогенкамп из Голландии — матч завершился со счетом 6:3, 6:0 в пользу Рыбакиной. В следующем круге спортсменка встретится с Варварой Флик из России.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня Елена Рыбакина одержала победу в первом кругу Уимбилдона, одержав победу на Эллен Перез из Австрии со счетом 6:1, 6:4. Основные встречи в рамках Уимблдона пройдут с 1 по 15 июня.