Лондон, , 11:53 — REGNUM

Лондонский «Челси» планирует выкупить у мадридского «Реала» трансфер полузащитника Матео Ковачича. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Матео Ковачич Chelseafc.com

Отмечается, стороны договорились о трансфере 25-летнего хорватского футболиста. Сумма сделки может составить около €50 млн.

Напомним, Ковачич играл за «Реал» с 2015 по 2018 год, после чего перешел в «Челси» на правах аренды

В сезоне 2018/19 он сыграл в 32 матчах чемпионата Англии, в которых отдал две результативные передачи.