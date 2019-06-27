Казань, , 11:20 — REGNUM

В Казани в 2020 году пройдут Игры стран Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает 27 июня пресс-служба администрации Татарии.

«Соревнования пройдут в 2020 году в Казани, сроки проведения — 20−27 августа», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что Казань примет более двух тысячи спортсменов и 600 официальных лиц из России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины.

В программу соревнований войдут в том числе дзюдо, самбо, пляжный волейбол, мини-футбол, бокс, шахматы, фехтование, каратэ, армрестлинг, спортивная борьба, легкая атлетика и баскетбол (3×3).

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 по 30 июня в Минске Европейские игры проходят Европейские игры. В играх участвуют более четырех тысяч спортсменов из пятидесяти стран. Ожидается около пятидесяти тысяч болельщиков.

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