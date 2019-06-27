Турин, Италия, , 11:20 — REGNUM

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о своей зависимости от сигарет. Об этом сообщает La Nuova Riviera.

«Я выкуриваю по 60 сигарет в день, что, вероятно, слишком много», — сказал Сарри.

Он добавил, что не чувствует необходимость курить во время матчей, однако после игр это становится необходимым.

Напомним, Сарри возглавил «Ювентус» вместо Массимилиано Аллегри, который работал с командой с 2014 по 2019 год. Ранее Сарри тренировал «Наполи» и «Челси».

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