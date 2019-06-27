Ростов-на-Дону, , 11:14 — REGNUM

Предсезонный турнир «Кубок Париматч Премьер» начался для футбольного клуба «Ростов» с победы. Подопечные Валерия Карпина не оставили шансов на победу столичному «Спартаку», забив два безответных мяча в ворота соперников, сообщили ИА в пресс-службе жёлто-синих.

Авторами голов стали Дмитрий Полоз (ранее ушедший вслед за Курбаном Бердыевым в казанский «Рубин») и Александр Саплинов (ранее защищал клубные цвета «Балтики»).

Несмотря на победу, наставник «Ростова» остался доволен не всем.

«Схема в четыре защитника? Посмотрим, будем ли играть так весь сезон. Хотелось посмотреть, как наши игроки могут адаптироваться к такой схеме. Не могу сказать, что всем доволен. Чтобы играть при любой схеме, нужно, чтобы футболисты выполняли беговую работу на 100%. Работы непочатый край. Во втором тайме мы поменяли четырех футболистов, понятно, что игра уже другая была. Посмотрели молодых ребят, получили информацию, публично оценивать не буду. Пока еще основные игроки не вписываются в игру «Ростова», так что о молодых тем более рано говорить», — сказал Карпин.

Вместе с тем, по его словам, команда поставленные задачи выполнила. Травм во время матча никто не получил.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Карпин раскритиковал календарь Российской премьер-лиги (РПЛ) на предстоящий сезон 2019/20. Наставник жёлто-синих считает начало некоторых матчей слишком поздним.