Париж, , 10:54 — REGNUM

Полузащитник французского ПСЖ Леандро Паредес заявил, что останется в клубе. Об этом сообщает RMC Sport.

Леандро Паредес Psg.fr

«Я остаюсь в ПСЖ и никуда не ухожу», — сказал Паредес.

Ранее сообщалось, что ПСЖ рассматривает вариант с продажей аргентинского хавбека. В качестве одного из вариантов называлось его возвращение в «Зенит».

Напомним, в январе Паредес перешёл из «Зенита» в ПСЖ за €40 млн. В составе французского клуба он сыграл 22 матча, в которых отдал две результативные передачи.