Удине, Италия, , 10:48 — REGNUM

Защитник московского ЦСКА Родриго Бекао станет игроком итальянского «Удинезе». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

«Бекао должен присоединиться к команде в июле. Любые наши приобретения совершаются исходя из пожеланий тренерского штаба», — сказал спортивный директор клуба Пьерпаоло Марино.

Ранее сообщалось, что ЦСКА не смог договориться с футболистом по условиям личного контракта.

Напомним, летом 2018 года Бекао перешёл в ЦСКА на правах аренды из бразильского клуба «Баия». В сезоне 2018/19 он сыграл в 28 матчах чемпионата России.

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