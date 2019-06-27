Удине, Италия, 27 июня 2019, 10:48 — REGNUM
Защитник московского ЦСКА Родриго Бекао станет игроком итальянского «Удинезе». Об этом сообщает Corriere dello Sport.
«Бекао должен присоединиться к команде в июле. Любые наши приобретения совершаются исходя из пожеланий тренерского штаба», — сказал спортивный директор клуба Пьерпаоло Марино.
Ранее сообщалось, что ЦСКА не смог договориться с футболистом по условиям личного контракта.
Напомним, летом 2018 года Бекао перешёл в ЦСКА на правах аренды из бразильского клуба «Баия». В сезоне 2018/19 он сыграл в 28 матчах чемпионата России.
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