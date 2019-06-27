Окленд, США, 27 июня 2019, 10:13 — REGNUM
Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант отказался от опции продления контракта. Об этом сообщает ESPN.
Отмечается, что Дюрант имел возможность продлить контракт с клубом на сезон 2019/20. Однако он принял решение не использовать эту опцию. Теперь он станет неограниченно свободным агентом.
Ожидается, что Дюрант полностью пропустит сезон 2018/19 из-за травмы. В финальной серии плей-офф он получил разрыв ахиллова сухожилия.
Напомним, Дюрант играет в составе «Голден Стэйт Уорриорз» с 2016 года. За это время он стал двукратным чемпионом НБА.
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