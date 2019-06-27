Окленд, США, , 10:13 — REGNUM

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант отказался от опции продления контракта. Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что Дюрант имел возможность продлить контракт с клубом на сезон 2019/20. Однако он принял решение не использовать эту опцию. Теперь он станет неограниченно свободным агентом.

Ожидается, что Дюрант полностью пропустит сезон 2018/19 из-за травмы. В финальной серии плей-офф он получил разрыв ахиллова сухожилия.

Напомним, Дюрант играет в составе «Голден Стэйт Уорриорз» с 2016 года. За это время он стал двукратным чемпионом НБА.

Читайте также: Дюрант подтвердил, что у него разрыв ахиллова сухожилия