Торонто, Канада, , 10:04 — REGNUM

Центровой Марк Газоль продлил контракт с «Торонто Рэпторс». Об этом сообщается на сайте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Отмечается, что Газоль воспользовался опцией автоматического продления контракта на один год с зарплатой $25,6 млн.

В ходе сезона 2018/19 Газоль перешёл в «Торонто» из «Мемфис Гриззлиз» в результате обмена. В средне за игру он набирал 13,6 очка, делал 7,9 подбора и 4,4 результативных передачи.

В составе «Торонто» Марк Газоль впервые в карьере стал чемпионом НБА.

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