Вашингтон, , 09:34 — REGNUM

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) может сократить количество матчей в регулярном чемпионате. Об этом сообщает ESPN.

Баскетбольный мяч (сс) tookapic

Отмечается, что руководство НБА рассматривает возможность изменения формата проведения регулярного чемпионата.

Вместо нынешних 82 матчей для каждой из команд может остаться всего 58. При этом во время регулярного сезона и после него планируется проводить дополнительные турниры

В сезоне 2020/21 будут проведены тестовые изменения. После этого лига примет решение, стоит ли сохранять новый формат турнира.

Читайте также: Форвард «Милуоки Бакс» Адетокунбо признан MVP сезона в НБА