Мадрид, , 09:05 — REGNUM

«Барселона» планирует выйти из переговоров по дорогостоящему Матейсу де Лигту и приобрести 24-летнего защитника сборной Швеции Виктора Линделефа. Ранее сообщалось, что у агента голландца есть договоренности о контракте с «Ювентусом».

Футбольный мяч (сс)GDJ

С приходом Сульшера на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», Линделеф стал незаменимым игроком основы, сыграв в прошедшем сезон Английской Премьер-лиги 30 матчей, в которых отличился одним забитым мячом в ворота «Бернли» и одной голевой передачей в матче с «Кристал Пэласом». В Лиге Чемпионов 2018/19 Виктор выходил на поле 7 раз, отыграв все 630 минут. В Кубке Англии швед провел 3 игры. В сборной Швеции защитник также является ключевой фигурой состава.

По оценкам transfermarkt Виктор Линделеф стоит €35.000.000, то гораздо ниже цены за де Лигта.

Тяжело выделить какую-либо сильную сторону футболиста. Разве что точность передач чуть выше средней — 88,2%.

В среднем за матч швед совершает 1,1 отбора, 4,2 выноса из штрафной площади, 0,9 перехвата и блокирует 0,4 удара. Для сравнения Матейс де Лигт отбирает мяч 1,2 раза за игру, совершает 1,2 перехвата, 4 раза выносит и 0,9 удара блокирует. Даже оценки игроков говорят о полном превосходстве мастерства голландца над шведом: 7,26 против 6,69.