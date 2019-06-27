Лондон, , 09:04 — REGNUM

22-летний хавбэк «Аякса» и национальной сборной Голландии Донни ван де Бек может перейти в мадридский «Реал». «Сливочные» могут сделать выбор в его пользу из-за высокой стоимости Поля Погба. А по оценкам transfermarkt ван де Бек стоит €40.000.000.

Прошедший сезон сложился невероятно для всех игроков «Аякса» — клуб вышел в полуфинал Лиги Чемпионов и был близок пройти в финал вместо «Тоттенхэма». Хаким Зиеш, Френки де Йонг, Матейс де Лигт и Донни ван де Бек — это именно те футболисты, что входили в состав незаменимых в команде из Амстердама. Де Йонг уже покинул Голландию за €75.000.000, перейдя в «Барселону», Матейс де Лигт также близок к переходу в «Барселону» или «Ювентус» примерно за €80−100 млн.

В сезоне 2018/19 в Эредивизи ван де Бек появлялся на поле 34 раза (28 в старте), в которых отметился 9-ю голами и 10-ю голевыми передачами (7-е место среди ассистентов чемпионата). В Лиге Чемпионов полузащитник сыграл 985 минут (12 матчей) и заработал 3+2 очка по системе гол+пас.

Сравнивая статистику Поля Погба и Донни ван де Бека, то преимуществ больше у француза: он совершает больше отборов за игру (2,2 > 1,5), перехватов (1 > 0,8), выносов (2 > 0,6), чаще вступает в дриблинг (1,5 > 0,5) и точнее в передачах (83% > 78,3%). Однако голландец моложе, гораздо меньше фолит (0,4 < 2,8), наносит больше ударов (1,5 > 1,3).

Сравнительные оценки футболистов (whoscored): Ван де Бек 7,17 — 7,23 Поль Погба.