Канзас-Сити, США, , 08:13 — REGNUM

Сборная США одержала победу над командой Панамы в матче группового этапа Кубка КОНКАКАФ. Встреча завершилась со счётом 1:0.

В составе сборной США гол забил нападающий Жози Алтидор. Ему удался удар через себя после розыгрыша углового.

https://twitter.com/GoldCup/status/1144080340484382720

Сборная США заняла первое место в группе, набрав девять очков. Сборная Панамы стала второй с шестью очками. Таким образом, обе команды вышли в плей-офф турнира.

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