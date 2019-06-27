Вашингтон, , 07:49 — REGNUM

Футбольный клуб «Ди-Си Юнайтед» одержал победу над «Орландо Сити» в матче американской лиги MLS. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Уэйн Руни (cc) Станислав Ведмидь

Единственный гол в матче забил нападающий «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни на 10-й минуте. Он воспользовался ошибкой голкипера «Орландо» Брайана Роу, вышедшего далеко из своих ворот, и пробил со своей половины поля.

https://www.instagram.com/p/BzMWudYBWzR/

Этот гол стал для Руни девятым в 17 матчах регулярного сезона MLS. «Ди-Си Юнайтед» набрал 30 очков и занимает третье место в Восточной конференции MLS.

Читайте также: Руни на последней минуте спас «Ди Си Юнайтед» от поражения в матче MLS