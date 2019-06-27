Ташкент, , 07:06 — REGNUM

Юные спортсменки из Таджикистана завоевали пять медалей на международном турнире по художественной гимнастике YOUTH CUP-2019 в Ташкенте, сообщили в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

В упражнении с обручем серебряные медали завоевали Дарья Гальчанская и Бахор Мухакова. Гимнастки также завоевали бронзу в индивидуальном многоборье. Кроме того, Жасмина Нурматова заняла третье место в личном многоборье.

Напомним, 24 июня в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по художественной гимнастике в Ташкенте завершился международный турнир «Кубок молодежи» по художественной гимнастике. В соревнованиях приняли участие 250 спортсменов из восьми стран.