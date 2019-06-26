Грозный, , 16:31 — REGNUM

В Чечне 26 июня дан старт первым в истории республики соревнованиям — детской парусной регате «Кубок Северного Кавказа имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова». Спортивное мероприятие будет проходить на туристическом комплексе «Грозненское море», сообщили в пресс-службе Федерации парусного спорта Чечни.

В них принимают участие спортсмены из разных уголков России, в том числе детская сборная Чечни по парусному спорту. За победу будет бороться более 90 юных яхтсменов в возрасте от 7 до 14 лет из 10 российских городов.

Первая парусная регата обещает стать спортивным и культурно-развлекательным праздником. В программе мероприятий в том числе мастер-классы известных российских спортсменов и участников и призеров Олимпийских игр Георгия Шайдуко, Олега Хоперского, Татьяны Ларцевой.

Анонсировано проведение в день закрытия регаты, 29 июня, фестиваля водных видов спорта, в котором выступят вейк‑ и флайбордисты, слаломисты. Свои таланты продемонстрируют юные яхтсмены и профессиональные спортсмены-экстремалы — чемпионы Европы и мира.

«Гостей мероприятия ждут полёты флайбордистов, гонки на джетпаках, трюки на аквабайках и гидроциклах. Организаторы также обещают красочные представления воднолыжников, фигуры вейкбордистов и джетсерферов», — написал на своей странице «ВКонтакте» глава Чечни Рамзан Кадыров, приглашая на фестиваль и сообщая о том, что вход на него будет бесплатным.

В Федерации парусного спорта Чечни отметили, что водное шоу подобного уровня проводится в России впервые и войдет в Книгу рекордов нашей страны как самое крупное водное шоу с применением приспособлений и техники, представленных в одной локации. Регистрировать рекорд будут представители Книги рекордов России.

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