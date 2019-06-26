Лондон, , 15:50 — REGNUM

«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер 21-летнего флангового правого защитника Аарона Ван-Биссаки за £50 млн. Футболист будет призван заменить эквадорца Антонио Валенсию и португальца Диого Далота.

В прошедшем сезоне защитник выходил на поле 35 раз в Английской Премьер-лиге, в которых отличился тремя голевыми передачами (в матче с «Борнмутом», «Бернли» и «Фулхэмом), 1 раз в Кубке Англии и 3 — в Кубке Лиги. Также заработал 4 желтые и 1 красную карточки.

За молодежную сборную Англии Ван-Биссака сыграл один матч на чемпионате Европы U21 этого года.

Далот и Валенсия в АПЛ на двоих сыграли 22 матча и отметились двумя ассистами.

По оценкам transfermarkt, стоимость футболиста составляет €35 млн.

Сильными качествами Ван-Биссаки являются отбор, перехваты и скоростные параметры. В среднем за матч защитник совершает по 3,8 отбора, 3,6 выноса, 0,5 заблокированных удара и 2,4 перехвата. WhoScored оценил его игру в прошлом сезоне оценкой 7,27. Также Аарон часто подключается к атакам, обыгрывая по 1,7 игрока за матч.