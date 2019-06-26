Лозанна, Швейцария, , 15:35 — REGNUM

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Международную ассоциацию бокса (AIBA) статуса признания, соответствующее решение было принято 26 июня на 134-й сессии МОК в швейцарской Лозанне.

Ассоциация бокса не выполнила требования со стороны Комитета по вопросам управления финансов, а также судейства и этики.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года МОК приостановил подготовку к проведению боксёрского турнира в рамках Олимпиады-2020 до завершения специального расследования относительно деятельности AIBA. Поводом для этого послужили финансовые проблемы в ассоциации — её долги превысили $16 млн.

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