Москва, , 15:30 — REGNUM

Нападающий московского ЦСКА Грег Скотт перешёл в шведский хоккейный клуб «Брюнес». Об этом сообщается на сайте шведского клуба.

Отмечается, что Скотт подписал соглашение с «Брюнесом», рассчитанное на три сезона.

Скотт играл за ЦСКА с 2016 года. В сезоне 2018/19 он стал обладателем Кубка Гагарина. На его счету 45 матчей в регулярном чемпионате, в которых он забросил девять шайб и отдал восемь результативных передач. В плей-офф в его активе 10 матчей и одна заброшенная шайба.