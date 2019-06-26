Лозанна, Швейцария, 26 июня 2019, 15:18 — REGNUM
Международный олимпийский комитет (МОК) лишил статуса признания Международную ассоциацию бокса (АИБА). Решение об этом было принято 26 июня на 134-й сессии МОК в Лозанне.
Согласно решению, восстановление статуса АИБА может произойти после Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио.
Напомним, в мае 2019 года исполком МОК рекомендовал лишить АИБА статуса признания. Причиной стало невыполнение требований по вопросам финансов, судейства и этики.
Кроме того, ранее МОК сохранил боксёрский турнир в программе Олимпиады. При этом АИБА была лишена права проводить отбор на соревнования. В результате чемпионаты мира по боксу потеряли статус отборочных.
Читайте также: Глава МОК заявил о финансовой стабильности спортивной организации