Лондон, , 15:11 — REGNUM

Организаторы Уимблдона огласили список сеяных теннисистов. Об этом сообщается на сайте турнира.

Отмечается, что первый номер посева получил сербский теннисист Новак Джокович, который является действующим чемпионом Уимблдона и первой ракеткой мира.

Вторым стал швейцарский теннисист Роджер Федерер, третьим — испанец Рафаэль Надаль. Причём, согласно рейтингу ATP, вторым является Надаль, а Федерер идёт на третьем месте.

Отметим, что российский теннисист Карен Хачанов получил 10-й номер посева, а Даниил Медведев получил 11-й номер.

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