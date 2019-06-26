Лондон, 26 июня 2019, 15:11 — REGNUM
Организаторы Уимблдона огласили список сеяных теннисистов. Об этом сообщается на сайте турнира.
Отмечается, что первый номер посева получил сербский теннисист Новак Джокович, который является действующим чемпионом Уимблдона и первой ракеткой мира.
Вторым стал швейцарский теннисист Роджер Федерер, третьим — испанец Рафаэль Надаль. Причём, согласно рейтингу ATP, вторым является Надаль, а Федерер идёт на третьем месте.
Отметим, что российский теннисист Карен Хачанов получил 10-й номер посева, а Даниил Медведев получил 11-й номер.
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