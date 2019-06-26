Москва, , 14:59 — REGNUM

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» и «Уфа» обменялись кругами в календаре на новый сезон. Об этом 26 июня сообщается на сайте РПЛ.

Отмечается, что премьер-лига внесла изменения в календарь, учитывая возможные неблагоприятные погодные условия.

Теперь матч седьмого тура между «Уфой» и «Зенитом» состоится 24 августа в Уфе, а матч 21-го тура пройдёт в Санкт-Петербурге в марте 2020 года.

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