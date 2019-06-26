Москва, , 14:40 — REGNUM

Новый формат лимита на легионеров в Чемпионате России по футболу положительно скажется на конкуренции между российскими и зарубежными футболистами, заявил 26 июня журналистам министр спорта РФ Павел Колобков.

«Я считаю, что это упростит работу тренеров и повысит уровень конкуренции среди игроков», — сказал Колобков, комментируя новый лимит.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 июня, Российский футбольный союз (РФС) утвердил новый формат на легионеров в РПЛ. Так, начиная с сезона 2020/21 в чемпионате будет действовать новый лимит — «8+17», то есть российские команды могут одновременно выпускать на поле восемь легионеров, а в заявке должны находиться как минимум 17 российских футболистов. Ранее действовала схема «6+5».