Москва, , 14:16 — REGNUM

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин будет отбывать наказание в одной колонии с братом Кириллом. Об этом 26 июня сообщает «Р-спорт».

Отмечается, что суд разрешил братьям Кокориным отбывать срок заключения в одной колонии.

«Нас сегодня заверили, что прошение Кокорина об отбывании наказания в одной колонии с его братом Кириллом будет удовлетворено», — сказала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Напомним, за участие в двух драках суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.