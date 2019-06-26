Москва, , 14:04 — REGNUM

Новый формат лимита на легионеров принят в российской премьер-лиге. Об этом 26 июня сообщает «Чемпионат».

Начиная сезона 2020/21 в российском чемпионате будет действовать новый лимит — «8+17». Это означает, что команды РПЛ смогут выпускать на поле одновременно восемь легионеров. При этом в заявке команды должны быть как минимум 17 российских игроков.

Отмечается, что эту информацию подтвердил министр спорта России Павел Колобков.

Напомним, в настоящее время в РПЛ действует формат лимита «6+5», который предусматривает, что на поле одновременно может находиться не более шести легионеров.