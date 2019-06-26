Барселона, Испания, , 13:53 — REGNUM

«Барселона» планирует купить защитника «Манчестер Юнайтед» Виктора Линделёфа. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, в каталонском клубе решили провести переговоры с Линделёфом после неудачной попытки договориться с защитником «Аякса» Матейсом де Лигтом.

Отмечается, что в «Манчестер Юнайтед» при этом отказываются отпускать Линделёфа в «Барселону».

Напомним, летом 2017 года Линделёф перешёл из «Бенфики» в «Манчестер Юнайтед» за €35 млн. В прошедшем сезоне он сыграл в 30 матчах Английской премьер-лиги, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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