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Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера может стать главным тренером иранского клуба «Персеполис». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что итальянский специалист провёл встречу с представителями клуба, который предложил ему двухлетний контракт.

Ранее сообщалось, что Каррера является кандидатом на пост наставника «Катании», которая играет в итальянской Серии C.

Напомним, Каррера был главным тренером «Спартака» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда стала чемпионом России и выиграла Суперкубок России.

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