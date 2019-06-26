Гент, Бельгия, , 12:25 — REGNUM

Бельгийский клуб «Гент» заинтересован в российском нападающем Николае Комличенко, который выступает в чешском «Млада Болеслав». Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что «Гент» рассматривает вариант с приобретением форварда в летнее межсезонье.

Напомним, в сезоне 2018/19 Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. Он забил 28 голов, что стало рекордом в истории лиги. В следующем сезоне «Млада Болеслав» будет играть в Лиге Европы.

Добавим, что по итогам прошедшего сезона «Гент» занял пятое место в чемпионате Бельгии и не смог пройти в еврокубки.

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