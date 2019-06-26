Краснодар, , 12:17 — REGNUM

Полузащитник Тонни Де Вильена прибыл в расположение «Краснодара». Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что хавбек сборной Нидерландов присоединился к команде на сборе в Австрии. В «Краснодаре» он будет выступать под 52-м номером.

Де Вильена является воспитанником «Фейеноорда». В сезоне 2018/19 он сыграл в 33 матчах чемпионата Нидерландов, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

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