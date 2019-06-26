Лондон, , 12:12 — REGNUM

Британский теннисист Энди Маррей проиграл после возвращения на корт после травмы. Маррей в паре с бразильцем Марсело Мело уступил колумбийцам Хуан-Себастьяну Кабалю и Роберту Фаре.

Встреча прошла на турнире в Истбурне (Великобритания) и завершилась со счётом 2:6, 4:6.

Напомним, ранее Маррей перенёс повторную операцию на тазобедренном суставе. После этого он принял участие в турнире Queens Club в Лондоне. По ходу он в паре с Фелисьяно Лопесом обыграл Кабаля и Фару.

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