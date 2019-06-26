Сочи, Краснодарский край, , 11:34 — REGNUM

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов отправился на сбор вместе с футбольным клубом «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Футболисты «Сочи» отправились на учебно-тренировочный сбор в Словению. Сбор продлится до 6 июля.

Напомним, Билялетдинов играл за московские клубы «Локомотив» и «Спартак», а также английский «Эвертон», казанский «Рубин». С 2017 по 2018 год он выступал за литовский клуб «Тракай».

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