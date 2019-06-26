Лас-Вегас, США, , 10:51 — REGNUM

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» сделал квалификационное предложение российскому нападающему Никите Гусеву. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, клуб отправил квалификационные предложения всем своим ограниченно свободным агентам. В их числе Никита Гусев, Томаш Носек, Джимми Шульдт и Малкольм Суббэн.

Напомним, с 2015 по 2019 год Гусев выступал за петербургский СКА, в составе которого выиграл Кубок Гагарина в 2017 году. В апреле 2019 года Гусев подписал однолетний контракт новичка с «Вегас Голден Найтс».

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