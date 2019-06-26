Ванкувер, Канада, , 10:37 — REGNUM

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» сделал квалификационное предложение российскому нападающему Николаю Голдобину. Об этом 26 июня сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что кроме Голдобина, квалификационное предложение также получили Брок Бёзер, Джош Лейво, Рид Буше, Тайлер Мотт и Фрэнсис Перрон.

Напомним, Николай Голдобин выступает за «Ванкувер» с 2017 года. В сезоне 2018/19 он сыграл 63 матча в регулярном чемпионате, в которых забросил семь шайб и сделал 20 результативных передач.

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