Сент-Луис, США, , 10:06 — REGNUM

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко успешно перенёс операцию на левом колене. Об этом 26 июня сообщается на сайте НХЛ.

Отмечается, что Тарасенко перенёс артроскопию левого коленного сустава. Через четыре недели он будет обследован повторно.

В регулярном чемпионате 2018/19 Тарасенко сыграл в 76 матчах, в которых забросил 33 шайбы и отдал 34 результативные передачи. В плей-офф на его счету 26 матчей и 17 (11+6) баллов.

Напомним, по итогам сезона 2018/19 «Сент-Луис» стал обладателем Кубка Стэнли.

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