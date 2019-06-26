Ростов-на-Дону, , 09:56 — REGNUM

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» выразил недовольство в отношении нового календаря РПЛ. По мнению Валерия Карпина, начинать матч в 21:30 неудобно как для игроков. так и для болельщиков.

Так, футбольные баталии первого и второго тура чемпионата России (жёлто-синие встретятся с «Оренбургом» и «Спартаком») на «Ростов-Арене» будут начинаться в 21:30 (время московское). Карпин отметил, что болельщики после игры домой смогут добраться только далеко за полночь.

«То, что лига и основной вещатель думают о посещаемости, говорить не приходится. Люди после игры могут только в 1−2 часа ночи добраться домой. Это, мягко говоря, неудобно. Для футболистов весь день ожидания игры тоже не совсем хорошо. Что заставляет играть в 21:30 играть в Ростове помимо погоды? Я не думаю, что будет большая разница, начать матч в 20:00 или 21:30. Но надо думать о болельщиках, прежде всего», — сказал Карпин.

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ИА REGNUM напоминает, что ранее руководство ФК «Ростов» обратились к организаторам концерта группы «Ленинград» на «Ростов-Арене», который запланирован на 13 сентября 2019 года. Футбольный клуб обеспокоен состоянием газона после выступления, его могут не успеть восстановить к плановой игре. Согласно календарю РПЛ, подопечные Карпина 15 сентября сыграют с «Ахматом».

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