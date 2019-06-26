Лос-Анджелес, США, , 09:35 — REGNUM

Сборная Ямайки сыграла вничью с командой Кюрасао в матче группового этапа Кубка КОНКАКАФ. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 14-й минуте форвард сборной Ямайки Шамар Николсон открыл счёт. Сборной Кюрасао удалось восстановить равновесие на третьей добавленной минуте благодаря голу защитника Жюрьена Гаари.

Сборная Ямайки заняла первое место в группе, набрав пять очков. Сборная Кюрасао стала второй с четырьмя очками. Таким образом, обе команды вышли в плей-офф турнира.

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